Егор Пруцев перешел из «Црвены Звезды» в «Целе». Это 2-я аренда хавбека в словенском клубе
«Црвена Звезда» отдала хавбека Егора Пруцева в аренду в «Целе».
22-летний россиянин с сербским гражданством будет выступать за словенский клуб до конца сезона.
Ранее «Црвена Звезда» отдавала Пруцева «Целе» в аренду в сезоне-2023/24.
В 11 матчах текущего чемпионата Сербии на счету полузащитника 1 ассист. Егор – младший брат хавбека «Спартака» Данила Пруцева.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Transfermarkt
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