Мурал с Ямалем в образе Супермена нарисовали в Барселоне к его 18-летию: «СуперЛамин. Когда воля сильна, препятствия преодолимы!»
Мурал с Ламином Ямалем в образе Супермена нарисовали в Барселоне к его 18-летию.
«Когда воля сильна, препятствия преодолимы! СуперЛамин», – написано на мурале в одном из районов Барселоны.
Изображение создал итальянский уличный художник Сальваторе Бенинтенде, работающий под псевдонимом TVBoy.
В воскресенье Ламину исполнится 18 лет.
Фото: instagram.com/tvboy
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