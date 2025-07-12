Мурал с Ямалем в образе Супермена нарисовали в Барселоне к его 18-летию: «СуперЛамин. Когда воля сильна, препятствия преодолимы!»

Мурал с Ламином Ямалем в образе Супермена нарисовали в Барселоне к его 18-летию.

«Когда воля сильна, препятствия преодолимы! СуперЛамин», – написано на мурале в одном из районов Барселоны. Изображение создал итальянский уличный художник Сальваторе Бенинтенде, работающий под псевдонимом TVBoy. В воскресенье Ламину исполнится 18 лет. Фото: instagram.com/tvboy