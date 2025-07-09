Абена об РПЛ: «Многие недооценивают ее уровень. Россия заслуживает возвращения в международные турниры, особенно «Спартак» должен ее представлять»
Миенти Абена считает, что уровень Мир РПЛ недооценен.
– В феврале этого года после прихода Трампа появились разговоры о возможном возвращении российских клубов. Мотивировало ли это вас?
– Я даже не знал об этом. Ты первый, кто говорит мне. Не знал об этой политической связи.
Очень бы хотел, чтобы Россию вернули в международные соревнования. Вы заслуживаете этого. Особенно «Спартак» должен представлять российский чемпионат, показывать, какой сильный футбол в РПЛ.
Думаю, что многие недооценивают уровень вашей Премьер-лиги. Надеюсь, что ситуация нормализуется и российские клубы смогут выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, – сказал бывший защитник «Спартака».
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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