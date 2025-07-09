Миенти Абена считает, что уровень Мир РПЛ недооценен.

– В феврале этого года после прихода Трампа появились разговоры о возможном возвращении российских клубов. Мотивировало ли это вас?

– Я даже не знал об этом. Ты первый, кто говорит мне. Не знал об этой политической связи.

Очень бы хотел, чтобы Россию вернули в международные соревнования. Вы заслуживаете этого. Особенно «Спартак » должен представлять российский чемпионат, показывать, какой сильный футбол в РПЛ .

Думаю, что многие недооценивают уровень вашей Премьер-лиги. Надеюсь, что ситуация нормализуется и российские клубы смогут выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы , – сказал бывший защитник «Спартака».