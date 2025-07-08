ФИФА открыла офис в башне Трампа в Нью-Йорке: «Спасибо президенту Трампу, большому любителю футбола. Мы получили большую поддержку от него в проведении КЧМ»
Во время мероприятия, посвященного открытию нового офиса ФИФА, был презентован трофей клубного чемпионата мира. До финального матча турнира, который пройдет 13 июля, увидеть кубок смогут все желающие.
«Для нас большое удовольствие и большая честь не просто официально представить [трофей клубного чемпионата мира] в Нью-Йорке, но и сообщить всем, что этот трофей будет выставлен на всеобщее обозрение до финала. Он открыт для всех, для каждого любителя футбола.
Мы открываем офис ФИФА здесь, в Трамп-тауэр. Спасибо всем и, конечно, президенту Трампу, большому любителю футбола, и всей нашей семье. Мы получили большую поддержку от правительства и президента в лице рабочей группы Белого дома по проведению клубного чемпионата мира и чемпионата мира по футболу в следующем году. Это было невероятно, и, конечно, способствовало тому, что клубный чемпионат мира до сих пор пользовался таким невероятным успехом», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Башня Трампа – 58-этажный жилой и офисный небоскреб, расположенный в Нью-Йорке в районе Манхэттен. Строительство здания было завершено в 1983 году.