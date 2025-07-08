ФИФА открыла офис в башне Трампа в Нью-Йорке: «Спасибо президенту Трампу, большому любителю футбола. Мы получили большую поддержку от него в проведении КЧМ»

ФИФА открыла представительство в башне Трампа в Нью-Йорке.

Во время мероприятия, посвященного открытию нового офиса ФИФА, был презентован трофей клубного чемпионата мира. До финального матча турнира, который пройдет 13 июля, увидеть кубок смогут все желающие.

«Для нас большое удовольствие и большая честь не просто официально представить [трофей клубного чемпионата мира] в Нью-Йорке, но и сообщить всем, что этот трофей будет выставлен на всеобщее обозрение до финала. Он открыт для всех, для каждого любителя футбола.

Мы открываем офис ФИФА здесь, в Трамп-тауэр. Спасибо всем и, конечно, президенту Трампу, большому любителю футбола, и всей нашей семье. Мы получили большую поддержку от правительства и президента в лице рабочей группы Белого дома по проведению клубного чемпионата мира и чемпионата мира по футболу в следующем году. Это было невероятно, и, конечно, способствовало тому, что клубный чемпионат мира до сих пор пользовался таким невероятным успехом», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Башня Трампа – 58-этажный жилой и офисный небоскреб, расположенный в Нью-Йорке в районе Манхэттен. Строительство здания было завершено в 1983 году.