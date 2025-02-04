«Челси» за 15 млн евро подписал Амугу из «Сент-Этьена». Хавбека планируют отдать в аренду «Страсбуру» на следующий сезон
«Челси» подписал Матиса Амугу из «Сент-Этьена».
Соглашение с 19-летним полузащитником рассчитано на 8 лет – до 2033 года.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сумма трансфера составила 15 млн евро. В сезоне-2025/26 «Челси» планирует отдать Амугу в аренду в «Страсбур», также принадлежащий группе BlueCo.
Статистику хавбека можно изучить здесь.
Фото: chelseafc.com
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Челси»
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