«Челси» за 15 млн евро подписал Амугу из «Сент-Этьена». Хавбека планируют отдать в аренду «Страсбуру» на следующий сезон

«Челси» подписал Матиса Амугу из «Сент-Этьена».

Соглашение с 19-летним полузащитником рассчитано на 8 лет – до 2033 года.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сумма трансфера составила 15 млн евро. В сезоне-2025/26 «Челси » планирует отдать Амугу в аренду в «Страсбур », также принадлежащий группе BlueCo.

Статистику хавбека можно изучить здесь .

Фото: chelseafc.com