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Карасев о том, что ВАР «убивает игру»: «Лучше много времени и правильное решение или мало времени и неправильное решение? Нужно от этого отталкиваться»

Арбитр Мир РПЛ Сергей Карасев высказался в поддержку ВАР.

— По поводу ВАР — от многих футболистов слышим, что эта система убивает игру.

— У меня встречный вопрос. Лучше много времени и правильное решение или мало времени и неправильное решение? Мы должны от этого отталкиваться. 

К сожалению, совместить иногда не получается. На это есть много причин: все люди разные, судьи – тоже, футбольное образование отличается. Кто-то играл, кто-то меньше играл. Плюс нужно понимание футбола. 

Учтите и эмоционально-психологическое состояние, когда ты сидишь в кабинке и понимаешь, что надо все делать быстро, а этот повтор плохой, на втором ничего не понятно, время идет... Все стремятся к совершенству, но я думаю, надо отталкиваться от того, чтобы было принято правильное решение, – сказал Карасев.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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