Карасев о том, что ВАР «убивает игру»: «Лучше много времени и правильное решение или мало времени и неправильное решение? Нужно от этого отталкиваться»
Арбитр Мир РПЛ Сергей Карасев высказался в поддержку ВАР.
— По поводу ВАР — от многих футболистов слышим, что эта система убивает игру.
— У меня встречный вопрос. Лучше много времени и правильное решение или мало времени и неправильное решение? Мы должны от этого отталкиваться.
К сожалению, совместить иногда не получается. На это есть много причин: все люди разные, судьи – тоже, футбольное образование отличается. Кто-то играл, кто-то меньше играл. Плюс нужно понимание футбола.
Учтите и эмоционально-психологическое состояние, когда ты сидишь в кабинке и понимаешь, что надо все делать быстро, а этот повтор плохой, на втором ничего не понятно, время идет... Все стремятся к совершенству, но я думаю, надо отталкиваться от того, чтобы было принято правильное решение, – сказал Карасев.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?17625 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости