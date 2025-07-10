Судьей матча «Краснодар» – ЦСКА в Суперкубке назначен Чистяков. Буланов будет арбитром ВАР

РФС назначил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России.

В матче OLIMPBET Суперкубка России «Краснодар » сыграет с ЦСКА . Игра пройдет в субботу, 12 июля, на стадионе «Казань Арена».

Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков. Ассистентами судьи будут Рустам Мухтаров и Константин Шаламберидзе; резервным арбитром – Иван Абросимов. За ВАР будет отвечать Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов.