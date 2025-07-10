Судьей матча «Краснодар» – ЦСКА в Суперкубке назначен Чистяков. Буланов будет арбитром ВАР
РФС назначил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России.
В матче OLIMPBET Суперкубка России «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в субботу, 12 июля, на стадионе «Казань Арена».
Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков. Ассистентами судьи будут Рустам Мухтаров и Константин Шаламберидзе; резервным арбитром – Иван Абросимов. За ВАР будет отвечать Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов.
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«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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