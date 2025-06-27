Газзаев о легионерах: «В 2005 году был расцвет российского футбола. Когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, никакого лимита не было. Всегда должна быть здоровая конкуренция»
Валерий Газзаев напомнил, что в лучший год российского футбола не было лимита.
Ранее министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев предложил обсудить возможное уменьшение числа легионеров в российском футболе.
– Что вы думаете насчет легионеров?
– Вспомните 2005 год, когда был самый расцвет российского футбола. Когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, тогда никакого лимита не было.
Поэтому, естественно, в любом спорте, а в футболе особенно, всегда должна существовать здоровая конкуренция. Каждая команда ставит перед началом сезона задачи и цели, которые старается выполнить, – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
Сейчас в Мир РПЛ клубы не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков, а также одновременно на поле не может находиться более 8 легионеров.
Что теперь будет с «Торпедо»?18511 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости