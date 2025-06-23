«Краснодар» за 6,5 млн евро купит Дугласа у «Нанта». Клубы достигли принципиального соглашения (L’Équipe)
«Краснодар» купит Дугласа Соареса за 6,5 млн евро у «Нанта».
По данным L’Équipe, клубы достигли принципиального соглашения о трансфере полузащитника.
У 28-летнего игрока оставалось два года по контракту.
Ранее французский клуб отклонил первоначальное предложение краснодарцев в размере 4 млн евро.
В сезоне-2024/25 бразилец провел 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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