«Краснодар» за 6,5 млн евро купит Дугласа у «Нанта». Клубы достигли принципиального соглашения (L’Équipe)

«Краснодар» купит Дугласа Соареса за 6,5 млн евро у «Нанта».

По данным L’Équipe, клубы достигли принципиального соглашения о трансфере полузащитника.

У 28-летнего игрока оставалось два года по контракту.

Ранее французский клуб отклонил первоначальное предложение краснодарцев в размере 4 млн евро.

В сезоне-2024/25 бразилец провел 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .