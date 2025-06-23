«Краснодар» может заплатить 6+ млн евро за Дугласа «Нанту». Идут переговоры по хавбеку («Чемпионат»)

«Краснодар» стал ближе к трансферу Дугласа Соареса.

Ранее сообщалось, что чемпион России предложил 4 млн евро за 28-летнего бразильца.

Сейчас «быки» находятся в продвинутых переговорах по трансферу полузащитника «Нанта », сообщает «Чемпионат». Сумма трансфера в случае завершения сделки составит чуть больше 6 млн евро.

Соарес выступает за «Нант» с 2023 года. В прошлом сезоне хавбек провел 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в 6 млн.