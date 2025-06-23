«Краснодар» может заплатить 6+ млн евро за Дугласа «Нанту». Идут переговоры по хавбеку («Чемпионат»)
«Краснодар» стал ближе к трансферу Дугласа Соареса.
Ранее сообщалось, что чемпион России предложил 4 млн евро за 28-летнего бразильца.
Сейчас «быки» находятся в продвинутых переговорах по трансферу полузащитника «Нанта», сообщает «Чемпионат». Сумма трансфера в случае завершения сделки составит чуть больше 6 млн евро.
Соарес выступает за «Нант» с 2023 года. В прошлом сезоне хавбек провел 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в 6 млн.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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