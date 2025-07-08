«Краснодар» должен решить вопрос по выплатам за Дугласа из «Нанта» до конца недели. За хавбека заплатят 6 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
«Краснодар» пытается оформить трансфер Дугласа Соареса.
По информации Ивана Карпова, российский клуб и «Нант» не могут решить вопрос о том, как французская команда получит деньги за переход хавбека.
Однако стороны должны разобраться с этим вопросом до завершения этой недели.
Сообщается, что сумма трансфера составит шесть миллионов евро плюс бонусы, а 28-летний центральный полузащитник подпишет с «Краснодаром» соглашение на три года.
В прошлом сезоне Дуглас Соарес забил 4 гола и сделал 2 передачи в 28 матчах Лиги 1.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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