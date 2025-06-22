«Краснодар» предложил 4 млн евро за хавбека «Нанта» Дугласа (Ouest-France)
«Краснодар» может подписать полузащитника «Нанта» Дугласа Соареса.
Как сообщает Ouest-France, чемпион России предложил 4 миллиона евро за 28-летнего бразильца. Стороны ведут переговоры.
Напомним, что «Краснодар» интересовался Соаресом еще в 2023 году, когда он играл за греческий ПАОК.
В сезоне-2024/25 Дуглас провел 28 матчей в Лиге 1, забил 4 гола, сделал 2 ассиста и заработал 8 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Ouest-France
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