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«Краснодар» предложил 4 млн евро за хавбека «Нанта» Дугласа (Ouest-France)

«Краснодар» может подписать полузащитника «Нанта» Дугласа Соареса.

Как сообщает Ouest-France, чемпион России предложил 4 миллиона евро за 28-летнего бразильца. Стороны ведут переговоры.

Напомним, что «Краснодар» интересовался Соаресом еще в 2023 году, когда он играл за греческий ПАОК.

В сезоне-2024/25 Дуглас провел 28 матчей в Лиге 1, забил 4 гола, сделал 2 ассиста и заработал 8 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Ouest-France
logoДуглас Соарес
logoКраснодар
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoНант
logoпремьер-лига Россия
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