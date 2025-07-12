Экс-помощник Семака Низелик остался в штабе «Фиорентины» после назначения Пиоли
Александр Низелик вошел в тренерский штаб Стефано Пиоли в «Фиорентине».
На сайте «Фиорентины» указано, что Низелик – тренер-ассистент. Россиянин входил в штаб предыдущего главного тренера Раффаэле Палладино.
Напомним, Низелик работал в «Зените» при Лучано Спаллетти и Сергее Семаке. С 2012 по 2014 год он был помощником Фабио Капелло в сборной России.
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Фиорентины»
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