Экс-помощник Семака Низелик остался в штабе «Фиорентины» после назначения Пиоли

Александр Низелик вошел в тренерский штаб Стефано Пиоли в «Фиорентине».

На сайте «Фиорентины» указано, что Низелик – тренер-ассистент. Россиянин входил в штаб предыдущего главного тренера Раффаэле Палладино.

Напомним, Низелик работал в «Зените» при Лучано Спаллетти и Сергее Семаке. С 2012 по 2014 год он был помощником Фабио Капелло в сборной России.

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