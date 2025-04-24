«Де Хеа обожает Россию, большой фанат. Влюбился в страну во время ЧМ-2018. Он меня все время спрашивает про нее, говорит: «Я хочу приехать». Тренер «Фиорентины» Низелик о вратаре
Член тренерского штаба «Фиорентины» рассказал об интересе Давида Де Хеа к России.
– Де Хеа – самая большая звезда «Фиорентины»?
– Это субъективное очень мнение. Я думаю, самый статусный игрок, да.
– Какой он вообще в общении, жизни?
– Потрясающий. Это человек, который олицетворяет спокойствие, уверенность, передает это все команде. Очень позитивный, лидер, немногословный – и при этом большой фанат России. Обожает Россию, потому что он влюбился в страну еще во время чемпионата мира. Это был единственный большой турнир, где он был основным вратарем.
Он меня все время спрашивает про Россию, говорит: «Я хочу приехать, мне так нравится!» – рассказал Александр Низелик в интервью Нобелю Арустамяну.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Нобеля Арустамяна
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