Пеп посетил концерт Oasis и сфотографировался с детьми Лиама и Ноэля Галлахеров
Пеп Гвардиола побывал на рок-концерте.
Главный тренер «Манчестер Сити» посетил концерт британской группы Oasis, который собрал 80 тысяч человек в Манчестере. Участники группы, 58-летний Ноэль Галлахер и 52-летний Лиам, впервые за 16 лет выступают вместе на сцене после реюниона.
Гвардиола в ретро-форме «Сити» сфотографировался с детьми Лиама и Ноэля.
Фото: instagram.com/genegallagher/
Пеп был на концерте с дочерью Марией, которая выложила в сторис видео с отцом, подпевающим хиту Don’t Look Back In Anger.
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Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
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