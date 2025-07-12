Пеп посетил концерт Oasis и сфотографировался с детьми Лиама и Ноэля Галлахеров

Пеп Гвардиола побывал на рок-концерте.

Главный тренер «Манчестер Сити» посетил концерт британской группы Oasis, который собрал 80 тысяч человек в Манчестере. Участники группы, 58-летний Ноэль Галлахер и 52-летний Лиам, впервые за 16 лет выступают вместе на сцене после реюниона.

Гвардиола в ретро-форме «Сити» сфотографировался с детьми Лиама и Ноэля.

Фото: instagram.com/genegallagher/

Пеп был на концерте с дочерью Марией, которая выложила в сторис видео с отцом, подпевающим хиту Don’t Look Back In Anger.

Фото: instagram.com/maria.guardiola/