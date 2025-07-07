«Ман Сити» интересен Думфрис, Пепу он нравится. Отступные защитника «Интера» – 25 млн евро до 15 июля

Дензел Думфрис может продолжить карьеру в АПЛ.

До 15 июля в контракте правого защитника «Интера » прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

Интерес к нидерландскому футболисту проявляет не только «Барселона », но и несколько клубов АПЛ , в том числе «Манчестер Сити ».

Сообщается, что главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола заинтересован в футболисте.

В прошлом сезоне Дензел Думфрис провел 29 матчей в Серии А, забив 7 голов и сделав 2 передачи.

«Барсе» нравится Думфрис, однако клуб не может позволить трансфер из-за финансовых ограничений