«Ман Сити» интересен Думфрис, Пепу он нравится. Отступные защитника «Интера» – 25 млн евро до 15 июля
Дензел Думфрис может продолжить карьеру в АПЛ.
До 15 июля в контракте правого защитника «Интера» прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.
Интерес к нидерландскому футболисту проявляет не только «Барселона», но и несколько клубов АПЛ, в том числе «Манчестер Сити».
Сообщается, что главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола заинтересован в футболисте.
В прошлом сезоне Дензел Думфрис провел 29 матчей в Серии А, забив 7 голов и сделав 2 передачи.
«Барсе» нравится Думфрис, однако клуб не может позволить трансфер из-за финансовых ограничений
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
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