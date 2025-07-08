УЕФА отменил жеребьевку места проведения матчей плей-офф в еврокубках. Клубы, занявшие более высокие места на общем этапе, будут хозяевами ответных игр (As)

В Лиге чемпионов отменили жеребьевку места проведения матчей плей-офф.

По данным As, УЕФА изменил формат проведения матчей плей-офф еврокубков. Ранее для определения того, кто будет хозяином матчей плей-офф, проводилась жеребьевка.

Теперь же хозяева и гости будут определяться в зависимости от мест, занятых на общем этапе еврокубка. Та команда из пары, которая оказалась выше по итогу общего этапа, проведет ответный матч плей-офф дома. Изменения затронут ЛЧ, Лигу Европы и Лигу конференций.

При этом позиция «посева» передается победившей команде, если она обыграет клуб, занявший более высокое место на общем этапе. As приводит следующий пример: в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов встречались «Арсенал», занявший третье место на общем этапе, и «Реал», ставший 11-м. Если бы «Реал» победил, то место проведения матчей полуфинала определялось бы так, будто «Мадрид» занял третье место на общем этапе.

УЕФА вводит это изменение для того, чтобы позиция на общем этапе еврокубков была более значимой.