Хомуха о ЦСКА при Челестини: «Идет акцент на атаку. Если не найдут забивного центрфорварда, рассчитывать на борьбу за титул не стоит»

Дмитрий Хомуха считает, что ЦСКА нужно усилить атаку.

– Видно, что Челестини перестраивает игру ЦСКА?

– Видоизменилась схема, в которую играла команда. Сейчас больший акцент идет на атаку, поэтому возникает больше проблем в обороне. Соперники создают достаточно много моментов. Интересно посмотреть, как все это будет работать в чемпионате.

– ЦСКА покинули несколько игроков – Пьянич, Бистрович, Гуарирапа и Жемалетдинов.

– По большому счету внутренние резервы, которые есть у армейцев, возместят уход этих ребят. А так – усиление все равно требуется для больших задач. Если клуб не найдет забивного центрального нападающего, который будет входить в тройку лучших бомбардиров нашего первенства, то рассчитывать на борьбу за титул не стоит, – сказал экс-тренер молодежной сборной России.