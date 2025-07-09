Геннадий Орлов: «Работа Станковича не успокаивает людей, искренне переживающих за «Спартак». Зимой пришли двое – и команда стала играть хуже»
Геннадий Орлов высказал беспокойство относительно трансферной политики «Спартака».
В прошлом сезоне команда под руководством Деяна Станковича стала четвертой в таблице Мир РПЛ.
– Что думаете о других конкурентах «Зенита»?
– Работа Станковича не успокаивает людей, которые искренне переживают за «Спартак» (среди моих друзей, знакомых их много).
– Что напрягает?
– Трансферная политика. Сейчас говорят, что Барко, Угальде могут уйти.
Угадает ли тренер с заменой, если она понадобится? Зимой пришли двое (Ливай Гарсия и Пабло Солари – Спортс’‘) – и команда стала играть хуже, чем раньше, – сказал комментатор Геннадий Орлов.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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