Геннадий Орлов: «Работа Станковича не успокаивает людей, искренне переживающих за «Спартак». Зимой пришли двое – и команда стала играть хуже»

Геннадий Орлов высказал беспокойство относительно трансферной политики «Спартака».

В прошлом сезоне команда под руководством Деяна Станковича стала четвертой в таблице Мир РПЛ.

– Что думаете о других конкурентах «Зенита»?

– Работа Станковича не успокаивает людей, которые искренне переживают за «Спартак » (среди моих друзей, знакомых их много).

– Что напрягает?

– Трансферная политика. Сейчас говорят, что Барко , Угальде могут уйти.

Угадает ли тренер с заменой, если она понадобится? Зимой пришли двое (Ливай Гарсия и Пабло Солари – Спортс’‘) – и команда стала играть хуже, чем раньше, – сказал комментатор Геннадий Орлов .