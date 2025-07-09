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Геннадий Орлов: «Работа Станковича не успокаивает людей, искренне переживающих за «Спартак». Зимой пришли двое – и команда стала играть хуже»

Геннадий Орлов высказал беспокойство относительно трансферной политики «Спартака».

В прошлом сезоне команда под руководством Деяна Станковича стала четвертой в таблице Мир РПЛ.

– Что думаете о других конкурентах «Зенита»?

– Работа Станковича не успокаивает людей, которые искренне переживают за «Спартак» (среди моих друзей, знакомых их много).

– Что напрягает?

– Трансферная политика. Сейчас говорят, что Барко, Угальде могут уйти.

Угадает ли тренер с заменой, если она понадобится? Зимой пришли двое (Ливай Гарсия и Пабло Солари – Спортс’‘) – и команда стала играть хуже, чем раньше, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoГеннадий Орлов
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoЭсекиэль Барко
logoМанфред Угальде
logoЧемпионат.com
logoСпартак
logoПабло Солари
logoЛивай Гарсия
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