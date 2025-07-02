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Петрович из «Челси» близок к переходу в «Сандерленд» за 21,5 млн фунтов (Саша Тавольери)

Джордже Петрович может продолжить карьеру в «Сандерленде».

По данным журналиста Саши Тавольери, новичок АПЛ близок к подписанию 5-летнего контракта с 25-летним голкипером «Челси». Сумма трансфера составит порядка 25 млн евро (около 21,5 млн фунтов).

В сезоне-2024/25 Петрович выступал на правах аренды за «Страсбур» и пропустил 38 мячей в 31 матче Лиги 1. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери
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