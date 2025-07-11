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  • Мусаев о Кордобе: «Предложение из «Спартака» было, но он сам отказался. Джон видел труды «Краснодара» для того, чтобы его оставить»
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Мусаев о Кордобе: «Предложение из «Спартака» было, но он сам отказался. Джон видел труды «Краснодара» для того, чтобы его оставить»

Мурад Мусаев рассказал, как удалось сохранить Джона Кордобу в «Краснодаре».

Джон Кордоба 5 ноября прошлого года переподписал контракт с «Краснодаром», который завершался этим летом. Чего Галицкому, Хашигу, вам стоило убедить его, чтобы он не ушел в «Спартак» на огромную зарплату, которую ему предлагали? Чтобы снова почувствовал мотивацию выдавать максимум за «Краснодар»?
 
- Джон в своих интервью всегда говорит, что в «Краснодаре» к нему относятся так, как не относились ни в одном клубе. Мне кажется, он такой человек, который должен быть лидером. Не одним из, а именно лидером, каким он и является в «Краснодаре». Думаю, для него это стало решающим фактором. Кордоба понимал, что он здесь лидер, вице-капитан, мы его ценим, любим и тут он проводит лучшие годы своей карьеры.

Предложение из «Спартака» было, но он сам туда не перешел. Не потому, что мы его отговорили, а потому что сам Кордоба отказался туда идти. Уверен, он видел все труды и всю нашу заинтересованность, чтобы его оставить. Думаю, это и перевесило.

Сохранение Кордобы можно назвать ключевым моментом на пути к чемпионству?

– Это очень важный момент. Но главный фактор чемпионства, мне кажется, то, что у нас нет человека, кто бы ставил себя в раздевалке выше всех. Кто бы ни забивал голы и ни отбивал пенальти, у нас была очень хорошая командная работа – футболистов, тренеров, менеджеров, персонала. Моя позиция как тренера тоже была в том, что Кордобу нужно оставлять, надо сделать все, чтобы он продолжил играть за «Краснодар». Но не хотел бы выделять ни одного фактора, благодаря которому мы стали чемпионами. Их была масса. Хотя решение Кордобы и было важным, – сказал главный тренер «Краснодара». 

Кто выиграет Суперкубок России?3564 голоса
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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