На матч Суперкубка в Казани продано более 20 тысяч билетов. «Краснодар» и ЦСКА сыграют 12 июля

На матч OLIMPBET Суперкубка России в Казани продано более 20 тысяч билетов.

Встреча между «Краснодаром » и ЦСКА пройдет 12 июля.

«На данный момент реализовано более 20 тысяч билетов. В рамках Суперкубка мы совместно с правительством республики проведем масштабный трофи‑тур в регионе.

Трофей и команды встретим в аэропорту с национальным колоритом. Далее кубок с амбассадорами матча, в числе которых планируются участие Дзагоева , Набабкина, Ари и Бухарова , отправится в различные знаковые городские локации: пройдут паблик‑токи, встречи с болельщиками, будет работать экспозона в театре Камала и парке Елмай.

В день матча для местных и приезжих болельщиков РФС организует масштабную концертную программу, на стадионе выступят группы Serebro, Dabro, Galibri & Mavik, также планируется участие еще одного секретного артиста», – заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин .

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