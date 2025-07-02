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На матч Суперкубка в Казани продано более 20 тысяч билетов. «Краснодар» и ЦСКА сыграют 12 июля

На матч OLIMPBET Суперкубка России в Казани продано более 20 тысяч билетов.

Встреча между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 12 июля.

«На данный момент реализовано более 20 тысяч билетов. В рамках Суперкубка мы совместно с правительством республики проведем масштабный трофи‑тур в регионе.

Трофей и команды встретим в аэропорту с национальным колоритом. Далее кубок с амбассадорами матча, в числе которых планируются участие Дзагоева, Набабкина, Ари и Бухарова, отправится в различные знаковые городские локации: пройдут паблик‑токи, встречи с болельщиками, будет работать экспозона в театре Камала и парке Елмай.

В день матча для местных и приезжих болельщиков РФС организует масштабную концертную программу, на стадионе выступят группы Serebro, Dabro, Galibri & Mavik, также планируется участие еще одного секретного артиста», – заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Набабкин
logoАри
logoЦСКА
болельщики
logoАлександр Бухаров
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музыка
Кирилл Терешин
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