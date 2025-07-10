«Краснодар» – небольшой букмекерский фаворит матча за Суперкубок России против ЦСКА

«Краснодар» и ЦСКА в субботу разыграют Суперкубок России.

Букмекеры считают «Краснодар» небольшим фаворитом встречи – на трофей команды Мурада Мусаева можно поставить за 1.85. На титул ЦСКА дают коэффициент 2.02.

Московский клуб выиграл два последних официальных матча против «Краснодара» – в 28-м туре минувшего сезона РПЛ (1:0) и в 4-м туре Фонбет Кубка России (2:0).

Матч состоится 12 июля в Казани и начнется в 18:00 мск.

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