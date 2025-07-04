Экс-хавбек ЦСКА Пилиев о медиакоманде Джикии и Соболева: «Когда у них начались проблемы в «Спартаке», им намекнули, что лавочку пора прикрыть»
– Ты же изначально залетел в медиафутбол через команду Джикии и Соболева?
– Ага. В «Бей Беги» меня позвал знакомый, который хорошо общался с братом Георгия: Ираклий был кем-то вроде спортивного директора команды. У нас тогда собралась приличная банда: Ещенко, Бурлак, Самодин, Ятченко, Будаков, даже Промес приезжал на один матч!
Георгий и Саша – открытые и классные парни, были полностью погружены в процесс, присутствовали на всех тренировках и матчах. Но, к сожалению, когда у ребят начались проблемы в «Спартаке», им намекнули, что лавочку пора прикрыть. Жаль – крутая была история, – сказал экс-хавбек ЦСКА.
Медиакоманда Александра Соболева и Георгия Джикии «Бей Беги» закрылась в конце 2023 года.
Пилиев выступает за «Тандем» из Winline Медиалиги.
Джикия и Соболев закрыли медиафутбольный клуб. У него ярчайшая история: гол Промеса, слезы Романцева, матч на «Открытие Арене»