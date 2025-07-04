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Экс-хавбек ЦСКА Пилиев о медиакоманде Джикии и Соболева: «Когда у них начались проблемы в «Спартаке», им намекнули, что лавочку пора прикрыть»

Ника Пилиев рассказал, почему «Бей Беги» закрылся.

– Ты же изначально залетел в медиафутбол через команду Джикии и Соболева?

– Ага. В «Бей Беги» меня позвал знакомый, который хорошо общался с братом Георгия: Ираклий был кем-то вроде спортивного директора команды. У нас тогда собралась приличная банда: Ещенко, Бурлак, Самодин, Ятченко, Будаков, даже Промес приезжал на один матч!

Георгий и Саша – открытые и классные парни, были полностью погружены в процесс, присутствовали на всех тренировках и матчах. Но, к сожалению, когда у ребят начались проблемы в «Спартаке», им намекнули, что лавочку пора прикрыть. Жаль – крутая была история, – сказал экс-хавбек ЦСКА.

Медиакоманда Александра Соболева и Георгия Джикии «Бей Беги» закрылась в конце 2023 года.

Пилиев выступает за «Тандем» из Winline Медиалиги.

Джикия и Соболев закрыли медиафутбольный клуб. У него ярчайшая история: гол Промеса, слезы Романцева, матч на «Открытие Арене»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoСпартак
logoГеоргий Джикия
logoБей Беги
logoФК Тандем
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoНика Пилиев
logoWinline Медиалига
logoАлександр Соболев
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