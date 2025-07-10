«Аякс» объявил об уходе Хендерсона. Экс-хавбек «Ливерпуля» расторг контракт за год до его окончания

Джордан Хендерсон покинул «Аякс».

Клуб из Амстердама объявил об уходе 35-летнего полузащитника. Хендерсон расторг соглашение, истекавшее в 2026 году.

Хендерсон выступал за «Аякс » с января 2024 года. В минувшем сезоне Джордан отметился голом и 4 ассистами в 28 матчах Эредивизи . Подробную статистику экс-игрока «Ливерпуля » можно найти здесь .