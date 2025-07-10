«Аякс» объявил об уходе Хендерсона. Экс-хавбек «Ливерпуля» расторг контракт за год до его окончания
Джордан Хендерсон покинул «Аякс».
Клуб из Амстердама объявил об уходе 35-летнего полузащитника. Хендерсон расторг соглашение, истекавшее в 2026 году.
Хендерсон выступал за «Аякс» с января 2024 года. В минувшем сезоне Джордан отметился голом и 4 ассистами в 28 матчах Эредивизи. Подробную статистику экс-игрока «Ливерпуля» можно найти здесь.
Кто должен заменить «Торпедо»?6621 голос
«Оренбург»
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Аякса»
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