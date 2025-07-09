Хендерсон покинет «Аякс» свободным агентом. Экс-хавбек «Ливерпуля» решил не продлевать контракт
Джордан Хендерсон покинет «Аякс».
35-летний полузащитник решил не активировать опцию продления контракта, сообщает журналист Бен Джейкобс. Хендерсон покинет клуб в качестве свободного агента.
Хендерсон перешел в «Аякс» зимой 2024 года. В минувшем сезоне англичанин отметился голом и 4 передачами в 28 матчах Эредивизи. Подробную статистику экс-хавбека «Ливерпуля» можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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