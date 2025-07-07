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Диас сообщил «Баварии», что согласен на трансфер. Переговоров с «Ливерпулем» еще не было (Bild)

Луис Диас сообщил «Баварии», что согласен присоединиться к клубу.

Ранее стало известно, что спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль обратился к вингеру «Ливерпуля» с конкретным предложением. Стороны обсуждали финансовые условия сотрудничества.

Работа «Баварии» по подписанию вингера «Ливерпуля» стала интенсивнее в течение выходных. По данным Bild, колумбиец заверил чемпионов Бундеслиги в своей готовности к переходу, хотя никаких переговоров с «красными» пока не проводилось.

В настоящий момент Диас стал основным кандидатом мюнхенцев.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 70 млн евро. Отмечается, что «Ливерпулю» потребовалось бы значительное предложение, чтобы рассмотреть возможность его продажи.

В прошлом сезоне АПЛ Луис забил 13 голов и отдал 7 результативных передач в 36 матчах.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GGFN
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