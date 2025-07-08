Диас хочет прописать в контракте с «Барсой» денежную компенсацию, если клуб не зарегистрирует его до 31 августа (As)

Луис Диас хочет потребовать у «Барсы» компенсацию при проблемах с регистрацией.

Как сообщает As, агенты вингера «Ливерпуля» просят внести в контракт пункт о выплате значительной денежной компенсации, если «Барселона » не сможет зарегистрировать его до 31 августа. При этом Диас не настаивает на праве уйти из клуба в случае проблем с регистрацией – ранее такое условие поставил вингер «Атлетика» Нико Уильямс.

Отмечается, что успех сделки будет в значительной степени зависеть от финансовых требований «Ливерпуля ». В начале лета примерная сумма трансфера могла составить около 70 млн евро, однако ситуация изменилась после гибели Диогу Жоты.

Ранее сообщалось об интересе к Диасу со стороны «Баварии» – утверждалось , что вингер дал согласие на переход.