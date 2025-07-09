«Бавария» готова заплатить за Диаса не более 60 млн евро плюс бонусы. Переговоры с «Ливерпулем» пока приостановлены на фоне гибели Жоты

«Бавария» установила верхний предел возможного предложения по Луису Диасу.

По данным CF Bayern Insider, мюнхенцы готовы заплатить за вингера «Ливерпуля » не более 60 млн евро (примерно 51,6 млн фунтов) плюс возможные бонусы.

Клуб намерен действовать тактично и с осторожностью после гибели Диогу Жоты и его брата Андре. Учитывая это, мюнхенцы решили временно приостановить переговоры с «Ливерпулем» по трансферу.

Тем не менее, «Бавария » уже уведомила агента Луиса Диаса о твердом намерении подписать игрока этим летом.