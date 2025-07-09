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«Бавария» готова заплатить за Диаса не более 60 млн евро плюс бонусы. Переговоры с «Ливерпулем» пока приостановлены на фоне гибели Жоты

«Бавария» установила верхний предел возможного предложения по Луису Диасу.

По данным CF Bayern Insider, мюнхенцы готовы заплатить за вингера «Ливерпуля» не более 60 млн евро (примерно 51,6 млн фунтов) плюс возможные бонусы.

Клуб намерен действовать тактично и с осторожностью после гибели Диогу Жоты и его брата Андре. Учитывая это, мюнхенцы решили временно приостановить переговоры с «Ливерпулем» по трансферу.

Тем не менее, «Бавария» уже уведомила агента Луиса Диаса о твердом намерении подписать игрока этим летом.

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Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CF Bayern Insider
logoЛуис Диас
logoБавария
logoЛиверпуль
Андре Тейшейра да Силва
logoДиогу Жота
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
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