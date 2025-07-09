Шомуродов близок к аренде в «Истанбул» из «Ромы» за 3 млн евро с обязательством выкупа за 2,7 млн. Форвард подпишет контракт по схеме «2+1»
Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Истанбул» из «Ромы».
30-летний форвард перейдет в турецкий клуб на правах аренды за 3 миллиона евро с обязательством выкупа за 2,7 миллиона евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Также в сделке предусмотрено 10-процентное отчисление от последующей продажи Шомуродова в пользу «Ромы».
Узбекистанский футболист подпишет двухлетний контракт с опцией продления еще на один год.
В прошлом сезоне Серии А Шомуродов забил 4 года и отдал 4 голевые передачи в 27 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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