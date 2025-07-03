Шомуродов близок к переходу в «Истанбул» – переговоры на завершающей стадии. Турецкий клуб готов арендовать форварда с обязательством выкупа

Эльдор Шомуродов близок к переходу в чемпионат Турции.

Переговоры о переходе 30-летнего нападающего «Ромы» в «Истанбул » находятся на завершающей стадии.

Эльдор Шомуродов уже согласился на переход, а турецкий клуб готов приобрести футболиста в аренду с обязательством выкупа при определенных условиях.

«Рома » должна дать положительный ответ, после чего трансфер состоится.

В прошлом сезоне форвард сборной Узбекистана забил 4 гола и сделал 4 передачи в 27 матчах, проводя на поле в среднем 40 минут. Его статистику можно изучить здесь .