«Спартак» сделал предложение «Торино» по Коко. Его отклонили – итальянцы хотят 14-15 млн евро и бонусы за защитника (Metaratings)
«Спартак» намерен подписать защитника Сауля Коко из «Торино».
По информации Metaratings.ru, красно-белые уже сделали первое предложение по трансферу игрока, но оно не устроило итальянцев.
«Торино» хочет получить 14-15 млн евро плюс бонусы и ждет от «Спартака» улучшенное предложение.
Коко идет под первым номером в шорт-листе спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао в качестве игрока на позицию центрального защитника. Испанец убедил руководство клуба в необходимости приобретения защитника и получил одобрение на возможный трансфер.
Сам игрок готов рассмотреть вариант с переездом в Россию.
В прошлом сезоне Коко сыграл за «Торино» 34 матча, в которых отметился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 10 млн евро.
Кто должен заменить «Торпедо»?9789 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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