«Спартак» сделал предложение «Торино» по Коко. Его отклонили – итальянцы хотят 14-15 млн евро и бонусы за защитника (Metaratings)

«Спартак» намерен подписать защитника Сауля Коко из «Торино».

По информации Metaratings.ru, красно-белые уже сделали первое предложение по трансферу игрока, но оно не устроило итальянцев.

«Торино» хочет получить 14-15 млн евро плюс бонусы и ждет от «Спартака » улучшенное предложение.

Коко идет под первым номером в шорт-листе спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао в качестве игрока на позицию центрального защитника. Испанец убедил руководство клуба в необходимости приобретения защитника и получил одобрение на возможный трансфер.

Сам игрок готов рассмотреть вариант с переездом в Россию.

В прошлом сезоне Коко сыграл за «Торино » 34 матча, в которых отметился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 10 млн евро.