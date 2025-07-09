«Ямаль может стать лучше Месси. Он обводит соперников, будто бы играет в PlayStation. Защитники кажутся ему конусами». Пети о вингере «Барсы»

Эммануэль Пети поделился восхищением от игры Ламина Ямаля.

17-летний вингер «Барселоны» забил 9 голов и сделал 13 передач в 35 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне.

«Не могу назвать футболиста, который играл бы настолько впечатляюще в его возрасте. Каждый раз, когда он касается мяча, что-то происходит.

Можно подумать, что ему 28 лет, и он в расцвете сил. Он обводит соперников, будто бы играет в PlayStation. Защитники кажутся ему конусами – вот такой у него уровень.

Ламин может стать даже лучше Месси. Месси выиграл восемь «Золотых мячей».

У Ямаля будет мотивация двигаться дальше. За ним приятно наблюдать», – сказал бывший футболист «Барселоны» Эммануэль Пети в интервью Escapist Magazine.