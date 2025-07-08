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Рейнилду перешел в «Сандерленд». Контракт с экс-защитником «Атлетико» – на 2 года

Рейнилду Мандава перешел в «Сандерленд».

31-летний защитник подписал соглашение на 2 года с клубом, вышедшим в АПЛ. Ранее Рейнилду покинул «Атлетико» в связи с истечением контракта.

Рейнилду выступал за «Атлетико» с 2022 года. В составе клуба он провел 4 сезона и отыграл 103 матча во всех турнирах. 

Фото: safc.com

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Сандерленда»
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