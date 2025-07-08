Рейнилду перешел в «Сандерленд». Контракт с экс-защитником «Атлетико» – на 2 года
Рейнилду Мандава перешел в «Сандерленд».
31-летний защитник подписал соглашение на 2 года с клубом, вышедшим в АПЛ. Ранее Рейнилду покинул «Атлетико» в связи с истечением контракта.
Рейнилду выступал за «Атлетико» с 2022 года. В составе клуба он провел 4 сезона и отыграл 103 матча во всех турнирах.
Фото: safc.com
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Сандерленда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости