Рейнилду перешел в «Сандерленд». Контракт с экс-защитником «Атлетико» – на 2 года

Рейнилду Мандава перешел в «Сандерленд».

31-летний защитник подписал соглашение на 2 года с клубом, вышедшим в АПЛ . Ранее Рейнилду покинул «Атлетико » в связи с истечением контракта.

Рейнилду выступал за «Атлетико» с 2022 года. В составе клуба он провел 4 сезона и отыграл 103 матча во всех турнирах.

Фото: safc.com