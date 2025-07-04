«Сандерленд» за 15 млн фунтов подписал 20-летнего хавбека «Юниона» Садики

«Сандерленд» подписал полузащитника Ноа Садики из «Юниона».

20-летний игрок заключил пятилетний контракт с английским клубом, вышедшем в Премьер-лигу.

По данным BBC, сумма трансфера составила 15 млн фунтов.

Универсальный полузащитник уже провел 140 матчей на взрослом уровне. В минувшем сезоне он стал чемпионом Бельгии в составе «Юниона », а ранее выступал за «Андерлехт».