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«Сандерленд» за 15 млн фунтов подписал 20-летнего хавбека «Юниона» Садики

«Сандерленд» подписал полузащитника Ноа Садики из «Юниона».

20-летний игрок заключил пятилетний контракт с английским клубом, вышедшем в Премьер-лигу.

По данным BBC, сумма трансфера составила 15 млн фунтов.

Универсальный полузащитник уже провел 140 матчей на взрослом уровне. В минувшем сезоне он стал чемпионом Бельгии в составе «Юниона», а ранее выступал за «Андерлехт».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Сандерленда»
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