«Тоттенхэм» покупает Гиббс-Уайта за 60 млн фунтов. Медосмотр хавбека «Ноттингема» – завтра
Морган Гиббс-Уайт близок к трансферу в «Тоттенхэм».
Журналист The Telegraph Майк Макграт сообщает, что «шпоры» приняли решение выплатить отступные в размере 60 млн фунтов, прописанные в контракте полузащитника с «Ноттингем Форест».
Медицинский осмотр футболиста сборной Англии пройдет уже завтра, в пятницу.
В минувшем сезоне Гиббс-Уайт провел 34 игры в АПЛ и забил 7 голов, а также сделал 8 голевых передач. По обоим показателям он стал вторым в своей команде.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Майка Макграта
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