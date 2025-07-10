«Тоттенхэм» покупает Гиббс-Уайта за 60 млн фунтов. Медосмотр хавбека «Ноттингема» – завтра

Морган Гиббс-Уайт близок к трансферу в «Тоттенхэм».

Журналист The Telegraph Майк Макграт сообщает, что «шпоры» приняли решение выплатить отступные в размере 60 млн фунтов, прописанные в контракте полузащитника с «Ноттингем Форест ».

Медицинский осмотр футболиста сборной Англии пройдет уже завтра, в пятницу.

В минувшем сезоне Гиббс-Уайт провел 34 игры в АПЛ и забил 7 голов, а также сделал 8 голевых передач. По обоим показателям он стал вторым в своей команде.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь .

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