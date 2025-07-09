«Тоттенхэм» за 55 млн фунтов покупает Кудуса у «Вест Хэма». Контракт – на 6 лет
Мохаммед Кудус продолжит карьеру в «Тоттенхэме».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Тоттенхэм» договорился о трансфере полузащитника «Вест Хэма» за 55 млн фунтов.
Футболист сборной Ганы подпишет со «шпорами» шестилетний контракт. Он, как утверждается, хотел только в этот клуб.
Медосмотр Кудуса назначен на четверг.
В минувшем сезоне Мохаммед провел в АПЛ 32 игры и забил 5 голов, а также сделал 3 голевых паса. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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