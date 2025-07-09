«Тоттенхэм» за 55 млн фунтов покупает Кудуса у «Вест Хэма». Контракт – на 6 лет

Мохаммед Кудус продолжит карьеру в «Тоттенхэме».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Тоттенхэм » договорился о трансфере полузащитника «Вест Хэма » за 55 млн фунтов.

Футболист сборной Ганы подпишет со «шпорами» шестилетний контракт. Он, как утверждается, хотел только в этот клуб.

Медосмотр Кудуса назначен на четверг.

В минувшем сезоне Мохаммед провел в АПЛ 32 игры и забил 5 голов, а также сделал 3 голевых паса. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь .