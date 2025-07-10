Мактоминей о «Наполи»: «Я всегда жил очень близко к маме и мог приехать, когда хотел, а сейчас живу в 2500 км. Иногда приходится выходить из зоны комфорта»

Скотт Мактоминей назвал переход в «Наполи» выходом из зоны комфорта.

Полузащитник сборной Шотландии присоединился к итальянскому клубу, перейдя из «Манчестер Юнайтед » прошлым летом.

«Люди в Неаполе невероятные, они полны энтузиазма, и куда бы вы ни пошли, везде кто-то говорит: «Вперед, «Наполи»!» Они хотят поговорить с вами, и это вдохновляет каждый раз, когда вы выходите на поле, потому что им не все равно.

Там все по-другому, совершенно другой образ жизни – то, как вы едите, как вы живете и все такое. Это дает больше душевных сил.

Я всегда жил очень близко к маме и мог приехать, когда хотел. А сейчас я живу в 2500 километрах от нее, поэтому не могу просто съездить домой и увидеть маму, семью, сестру и детей, так что все по-другому. Но в жизни иногда приходится выходить из зоны комфорта, и я всегда гордился собой из-за этого.

Я бы никогда не хотел оставаться в зоне комфорта, и если я могу уехать куда угодно, закрепиться и добиться успеха, почему бы и нет? Кто мне помешает?» – сказал полузащитник «Наполи » в интервью BBC.

В минувшем сезоне Мактоминей провел 34 матча в Серии А, забил 12 голов и сделал 4 ассиста. Подробная статистика 28-летнего игрока доступна по ссылке .