«Я похожа на Месси! У меня тоже хорошо развита техника. Однажды я забила на иностранном турнире, и меня стали называть Месси». Ставшая мемом футболистка Туркменистана о сравнениях
Футболистка сборной Туркменистана заявила, что похожа техникой на Лионеля Месси.
Ранее в интернете завирусились видео с игрой 25-летней Марией Чарыевой, которую прозвали «идеальным таранным форвардом». Она также выступает за национальную команду по футзалу.
– Ориентируешься на кого-то в женском футболе?
– Не наблюдаю за женским футболом. Мужской – да.
– Почему?
– Выше уровень, наблюдать интереснее. Есть очень хорошие женские команды, но я никого там не знаю.
– С кем из мирового футбола можешь себя сравнить?
– Думаю, я похожа на Месси! Нравится его техника. У меня тоже хорошо развит этот компонент. Однажды я забила на иностранном турнире, и после этого меня стали называть Месси.
– Тебе не нравится это прозвище?
– Нравится. Но я не Месси, а Мария. Не хочу быть копией какого-то футболиста. Я индивидуальность, – заявила Чарыева.
Кто должен заменить «Торпедо»?6610 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости