«Я похожа на Месси! У меня тоже хорошо развита техника. Однажды я забила на иностранном турнире, и меня стали называть Месси». Ставшая мемом футболистка Туркменистана о сравнениях

Футболистка сборной Туркменистана заявила, что похожа техникой на Лионеля Месси.

Ранее в интернете завирусились видео с игрой 25-летней Марией Чарыевой, которую прозвали «идеальным таранным форвардом». Она также выступает за национальную команду по футзалу.

– Ориентируешься на кого-то в женском футболе?

– Не наблюдаю за женским футболом. Мужской – да.

– Почему?

– Выше уровень, наблюдать интереснее. Есть очень хорошие женские команды, но я никого там не знаю.

– С кем из мирового футбола можешь себя сравнить?

– Думаю, я похожа на Месси! Нравится его техника. У меня тоже хорошо развит этот компонент. Однажды я забила на иностранном турнире, и после этого меня стали называть Месси.

– Тебе не нравится это прозвище?

– Нравится. Но я не Месси , а Мария. Не хочу быть копией какого-то футболиста. Я индивидуальность, – заявила Чарыева.