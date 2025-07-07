Около 30 тысяч билетов продано на матч ЦСКА и «Краснодара» за Суперкубок России. Стадион вмещает 40 тысяч зрителей

Около 30 тысяч билетов продано на матч за Суперкубок России.

12 июля ЦСКА и «Краснодар » в Казани проведут матч за OLIMPBET Суперкубок России .

«На сегодняшний день реализовано порядка 30 тысяч билетов.

Стадион «Ак Барс Арена » в раскладке под суперкубок вмещает порядка 40 тысяч болельщиков, порядка 10 тысяч билетов еще в продаже.

Кто хочет попасть [на матч], прошу сделать это заранее, оформить карту болельщика и спокойно прийти на стадион», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.