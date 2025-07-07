Около 30 тысяч билетов продано на матч ЦСКА и «Краснодара» за Суперкубок России. Стадион вмещает 40 тысяч зрителей
Около 30 тысяч билетов продано на матч за Суперкубок России.
12 июля ЦСКА и «Краснодар» в Казани проведут матч за OLIMPBET Суперкубок России.
«На сегодняшний день реализовано порядка 30 тысяч билетов.
Стадион «Ак Барс Арена» в раскладке под суперкубок вмещает порядка 40 тысяч болельщиков, порядка 10 тысяч билетов еще в продаже.
Кто хочет попасть [на матч], прошу сделать это заранее, оформить карту болельщика и спокойно прийти на стадион», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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