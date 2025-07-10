«Тебас принимает неправомерные решения, это известно всем. «Реал» и «Барселона» – жертвы, потому что он одержим двумя лучшими клубами мира». Глава CENAFE Галан о президенте Ла Лиги

Мигель Галан обвинил Хавьера Тебаса в намеренном вреде «Реалу» и «Барселоне».

«Всем известно, что Тебас принимает неправомерные решения. И «Реал», и «Барселона » являются жертвами, потому что Тебас одержим двумя лучшими клубами мира. Он одержим идеей противостоять «Барселоне», которая нуждается в его помощи, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

«Атлетик» обратился к Тебасу за консультацией, чтобы иметь возможность юридически помешать операции Нико Уильямса . Каким образом? Благодаря «защищенному периоду», предусмотренному статьей 17 трансферного регламента ФИФА . «Атлетик» хотел узнать, может ли Нико Уильямс воспользоваться этой статьей, в которой говорится, что в первые три года контракта компенсация за его расторжение не выплачивается.

Ла Лига заверила, что должна была изучить его, но потом поняла, что существует королевский указ, который запрещает применять эту статью в Испании», – сказал президент Национального центра подготовки футбольных тренеров Испании (CENAFE) в программе Onze на телеканале TV3.

«Тебас сорвал переход Нико в «Барсу», посеяв сомнения. Он хочет, чтобы обязанный ему «Атлетик» занял место в комиссии делегатов, куда вошел «Реал». Глава CENAFE Галан о президенте Ла Лиги