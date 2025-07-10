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Сальгадо о критике КЧМ Клоппом: «Протестуют те, кто не участвует. Когда ты здесь, ты слышишь другие мнения»

Мичел Сальгадо не согласен с критикой клубного ЧМ, высказанной Юргеном Клоппом.

Ранее бывший главный тренер «Ливерпуля» назвал клубный чемпионат мира ФИФА «худшей идеей, реализованной в футболе»: «Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Боюсь, будет беспрецедентное число травм».

«Я совершенно не разделяю его мнения. Если бы он был здесь, он бы не произносил таких слов.

Начнем с того, что очень легко так говорить, когда ты не на турнире.

Когда ты здесь, ты слышишь другие мнения. Протестуют те, кто не участвует», – заявил бывший защитник «Реала». 

Сальгадо о критике КЧМ от Тебаса: «Он ошибается. Футбол – это не только Ла Лига, АПЛ или Серия А, это гораздо больше. Нравится это или нет, но все идет очень хорошо»

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Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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