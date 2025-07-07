«Паразит. Верит только в потребительство». Бартон о критике журналиста Sky Sports в адрес Клоппа, назвавшего КЧМ «худшей идеей в футболе»
Джоуи Бартон назвал паразитом журналиста Sky Sports Каве Солекола.
Ранее репортер раскритиковал экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который назвал клубный чемпионат мира «худшей идеей, реализованной в футболе».
Солекол, в частности, сказал: «Если вам не нравится КЧМ, идите поиграйте в падел или поплавайте».
«Этот кретин из Sky Sports прекрасно описал все недостатки футбола. Никакого представления о том, что такое игра на самом деле. Верит только в потребительство. Паразит», – написал бывший полузащитник «Ман Сити».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Джоуи Бартона в Х
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