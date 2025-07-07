«Паразит. Верит только в потребительство». Бартон о критике журналиста Sky Sports в адрес Клоппа, назвавшего КЧМ «худшей идеей в футболе»

Джоуи Бартон назвал паразитом журналиста Sky Sports Каве Солекола.

Ранее репортер раскритиковал экс-тренера «Ливерпуля » Юргена Клоппа , который назвал клубный чемпионат мира «худшей идеей, реализованной в футболе».

Солекол, в частности, сказал : «Если вам не нравится КЧМ , идите поиграйте в падел или поплавайте».

«Этот кретин из Sky Sports прекрасно описал все недостатки футбола. Никакого представления о том, что такое игра на самом деле. Верит только в потребительство. Паразит», – написал бывший полузащитник «Ман Сити».