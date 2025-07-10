Алонсо о последнем матче Модрича за «Реал»: «Легенда клуба, легенда футбола. Его навсегда запомнят в «Мадриде»

Хаби Алонсо назвал Луку Модрича легендой «Реала».

39-летний хавбек провел последний матч за мадридский клуб – с «ПСЖ» (0:4) в 1/2 финала клубного ЧМ. Сообщалось, что этим летом хорват перейдет в «Милан».

«Он легенда клуба. Он легенда футбола. Я был его одноклубником, а теперь его тренер. Его навсегда запомнят в «Мадриде », – сказал тренер «Реала».

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. В составе мадридцев футболист выиграл 28 трофеев, включая 6 побед в Лиге чемпионов.