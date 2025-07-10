Месси сделал дубль в 4 матчах подряд первым в истории МЛС. У форварда «Интер Майами» 14+6 в 15 играх сезона в лиге
Лионель Месси стал первым игроком в истории МЛС, сделавшим дубль в 4 матчах подряд.
Сегодня форвард «Интер Майами» забил два гола в игре с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1).
Ранее 38-летний футболист сборной Аргентины оформил дубли в матчах с «Монреаль Импэкт» (4:1, 4:2) и «Коламбус Крю» (5:1). В целом голевая серия Месси в МЛС продлилась до 5 игр.
Всего в 15 матчах сезона в лиге на его счету 14 голов и 6 ассистов. Подробнее статистика Месси – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: MLS Communications
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