Месси сделал дубль в 4 матчах подряд первым в истории МЛС. У форварда «Интер Майами» 14+6 в 15 играх сезона в лиге

Лионель Месси стал первым игроком в истории МЛС, сделавшим дубль в 4 матчах подряд.

Сегодня форвард «Интер Майами » забил два гола в игре с «Нью-Инглэнд Революшн » (2:1).

Ранее 38-летний футболист сборной Аргентины оформил дубли в матчах с «Монреаль Импэкт» (4:1, 4:2) и «Коламбус Крю» (5:1). В целом голевая серия Месси в МЛС продлилась до 5 игр.

Всего в 15 матчах сезона в лиге на его счету 14 голов и 6 ассистов. Подробнее статистика Месси – здесь .