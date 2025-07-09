Де Поль стал ближе к трансферу в «Интер Майами». Клуб Месси может заплатить меньше 15 млн евро отступных
Родриго Де Поль стал ближе к трансферу в «Интер Майами».
Ранее сообщалось, что клуб, за который выступает Лионель Месси, начал переговоры с «Атлетико» о переходе 31-летнего полузащитника.
По информации журналиста Гастон Эдула, переговоры уже всерьез продвинулись.
Скорее всего, клуб МЛС не будут выплачивать 15 млн евро отступных, но заплатит близкую к этому сумму. «Атлетико» готов продать футболиста.
Заключение соглашения о контракте «Интер Майами» с аргентинцем также ожидается.
Родриго Де Поль выступает за «Атлетико» с сезона-2021/22. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Ла Лиге, забив 3 гола и сделав 5 передач.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Гастон Эдула
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости