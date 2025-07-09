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Де Поль стал ближе к трансферу в «Интер Майами». Клуб Месси может заплатить меньше 15 млн евро отступных

Родриго Де Поль стал ближе к трансферу в «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что клуб, за который выступает Лионель Месси, начал переговоры с «Атлетико» о переходе 31-летнего полузащитника.

По информации журналиста Гастон Эдула, переговоры уже всерьез продвинулись.

Скорее всего, клуб МЛС не будут выплачивать 15 млн евро отступных, но заплатит близкую к этому сумму. «Атлетико» готов продать футболиста.

Заключение соглашения о контракте «Интер Майами» с аргентинцем также ожидается. 

Родриго Де Поль выступает за «Атлетико» с сезона-2021/22. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Ла Лиге, забив 3 гола и сделав 5 передач.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Гастон Эдула
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