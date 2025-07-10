Куртуа о словах Тебаса про КЧМ: «С Ла Лигой вечно одно и то же. Не слышал, чтобы в Италии, Англии или НБА президенты так высказывались. Он хочет привлечь к себе внимание»

Тибо Куртуа отреагировал на критику в адрес КЧМ со стороны Хавьера Тебаса.

«С Ла Лигой вечно одно и то же. Не слышал, чтобы в Италии, Англии или НБА президент о таком говорил.

Клубный ЧМ может не нравиться Тебасу , но он существует, и мы здесь. А этот человек, кажется, хочет привлечь к себе внимание.

Не видел, чтобы подобным образом высказывались президенты других лиг», – сказал вратарь «Реала ».