Куртуа о словах Тебаса про КЧМ: «С Ла Лигой вечно одно и то же. Не слышал, чтобы в Италии, Англии или НБА президенты так высказывались. Он хочет привлечь к себе внимание»
Тибо Куртуа отреагировал на критику в адрес КЧМ со стороны Хавьера Тебаса.
«С Ла Лигой вечно одно и то же. Не слышал, чтобы в Италии, Англии или НБА президент о таком говорил.
Клубный ЧМ может не нравиться Тебасу, но он существует, и мы здесь. А этот человек, кажется, хочет привлечь к себе внимание.
Не видел, чтобы подобным образом высказывались президенты других лиг», – сказал вратарь «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
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