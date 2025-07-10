«Реал» выиграл 1 из 5 последних матчей против «ПСЖ» и трижды уступил
«ПСЖ» в последние годы обыгрывает «Реал» втрое чаще, чем проигрывает.
Команда Луиса Энрике разгромила мадридцев в полуфинале клубного ЧМ со счетом 4:0.
В последних пяти играх парижане одержали над испанским клубом три победы, две из которых – разгромные (3:0 и 4:0). Также между ними была одна ничья.
Единственная победа «Реала» над «ПСЖ» за последние пять матчей состоялась 3 марта 2022 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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