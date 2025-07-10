«Реал» выиграл 1 из 5 последних матчей против «ПСЖ» и трижды уступил

«ПСЖ» в последние годы обыгрывает «Реал» втрое чаще, чем проигрывает.

Команда Луиса Энрике разгромила мадридцев в полуфинале клубного ЧМ со счетом 4:0.

В последних пяти играх парижане одержали над испанским клубом три победы, две из которых – разгромные (3:0 и 4:0). Также между ними была одна ничья.

Единственная победа «Реала » над «ПСЖ » за последние пять матчей состоялась 3 марта 2022 года.