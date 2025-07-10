0:4 от «ПСЖ» – крупнейшее поражение «Реала» с октября. Осенью так же проиграли «Барселоне»

«Реал» потерпел крупнейшее поражение с октября.

Команда Хаби Алонсо была разгромлена «ПСЖ » (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.

В последний раз до этого дня мадридцы уступали с разницей в четыре гола и более «Барселоне» 26 октября. Матч Ла Лиги завершился с таким же счетом – 0:4.

Также в сезоне-2024/25 «Реал » крупно проигрывал «Барселоне» (2:5) в Суперкубке Испании, «Арсеналу» (0:3) – в Лиге чемпионов.