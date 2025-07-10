0:4 от «ПСЖ» – крупнейшее поражение «Реала» с октября. Осенью так же проиграли «Барселоне»
«Реал» потерпел крупнейшее поражение с октября.
Команда Хаби Алонсо была разгромлена «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.
В последний раз до этого дня мадридцы уступали с разницей в четыре гола и более «Барселоне» 26 октября. Матч Ла Лиги завершился с таким же счетом – 0:4.
Также в сезоне-2024/25 «Реал» крупно проигрывал «Барселоне» (2:5) в Суперкубке Испании, «Арсеналу» (0:3) – в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
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