Уэсли согласовал контракт на 5 лет с «Ромой». «Фламенго» может продать интересовавшего «Зенит» защитника за 25 млн евро
Интересовавший «Зенит» Уэсли Франса готов переехать в Италию.
Globo Esporte сообщает, что защитник договорился с «Ромой» об условиях контракта сроком на пять лет.
«Фламенго» получил неофициальное предложение несколько дней назад и теперь ждет официальное. Ожидается, что бразилец будет приобретен примерно за 25 млн евро.
На приобретении Уэсли настаивал новый главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
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